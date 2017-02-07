Yaşanan olayların üzerinde fazla durmamak gerektiğini belirten Marcelo, “Biz Türkiye’nin en iyi takımıyız. Ne yazık ki Fenerbahçeli oyuncular, sahada farklı şekilde davrandılar. Biz futbol oynamaya çalıştık ve her zaman da bu şekilde davranmaya devam edeceğiz. Elbette sinirlerimize hakim olmamız gerekiyordu. Onların oyununa geldik ve hakemin kararları sonrasında da bu duruma tepki gösterdik. Daha sakin kalacak ve rakibin bizi bozmasına bundan sonra izin vermeyeceğiz. Hatalarımızdan her zaman ders alıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyon olacağız’

“Fenerbahçe, bir kez daha sahamıza gelecek. O zaman rövanşta bir kez daha görüşeceğiz” diyerek sözlerine devam eden Marcelo, “Onların oyununa gelmeden, gerçek futbolumuzu sahaya yansıtarak, büyük taraftarımızın da desteğiyle sahamızdan galibiyetle ayrılacağız. Bizim için lig çok önemli. Kalan maçlarımızı kazanıp şampiyon olacağız” diye konuştu.

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