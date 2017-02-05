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Fenerbahçe Beşiktaş maçına gitmiyor !

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINA GİTMİYOR !

Fikret Orman'ın açıklamaları sonrası Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş maçına gitmeme kararı aldı.

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Fenerbahçe yönetimi, yarın akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisine gitmeme kararı aldı.

Fikret Orman'ın "Fenerbahçe yönetimi bizi karşılaşamadı" sözlerinin kabul edilebilir olmadığını düşünen yöneticiler, konuyla ilgili olarak Kadıköy'deki maçta asbaşkan Tahir Sarıoğlu ve stattan sorumlu yönetici Metin Doğan'ın Siyah Beyazlı yöneticileri karşıladığını ve maç öncesiyle devre arasında da asbaşkan Önder Fıratlı'nın kendileriyle ilgilendiğini belirttiler. 

Fikret Orman'ın açıklamaları nedeniyle yönetimin tepki olarak Vodafoe Arena'ya gitmeyeceği belirtildi. 

Hürriyet
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