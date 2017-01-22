Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçında Fenerbahçe sahasında lider Medipol Başakşehir 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in bu sezon tek namağlup takımı olan Medipol Başakşehir bu sonuçla ünvanını kaybetti.

BASKI GOLÜ GETİRDİ

Maç tempolu ve gergin başlarken, Fenerbahçe golü bulduğu 28. dakika öncesinde Başakşehir’i yarı sahasından çıkarmadı. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali büyük bir çabayla topu son çizgiden içeriye çevirdi, Salih hemen gerisindeki Ozan’ı gördü. Ozan’ın vuruşunda Emre’ye çarpan top Volkan’ı yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-0.

PENALTI KAÇTI

72. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası dışında aldığı topla içeriye giren Fernandao, Eren’in müdahalesiyle yerde kaldı. Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Fernandao penaltıda sağ köşeye sert vurdu, Volkan köşeyi doğru tahmin etti ve penaltıyı kurtardı. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.

Son dakikalarda ise tempo arttı ancak takımlar skoru değiştiremedi.

Fenerbahçe aldığı 3 puanla şampiyonluk yarışına tutunurken 35 puana yükseldi ve haftayı 4. sırada tamamladı. Başakşehir ise 39 puan ve maç fazlasıyla 1. sırada yer aldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 2 EKSİK

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacak.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN 300. LİG MAÇI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giymesi halinde Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak. Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.

CAVCAV İÇİN SAYGI DURUŞU

Maçtan önce Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu.Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden duayen başkan için İstiklal Marşı'ndan önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İŞTE NEFES KESEN MAÇIN ÖZETİ

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