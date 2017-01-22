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Fenerbahçe - Başakşehir / Kadrolar açıklandı

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADROLAR AÇIKLANDI

Süper Lig'de zirveyi etkileyecek maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Maç saat 19:00’da başlayacak.

Ligin yenilgisiz lideri Başakşehir 39 puana, 4. sıradaki Fenerbahçe ise 32 puana sahip… İlk yarıdaki mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazanmayı başarmıştı.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Alper, Salih, Lens, Fernandao

Başakşehir: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.

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