Fenerbahçe - Başakşehir / Kadrolar açıklandı

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADROLAR AÇIKLANDI Süper Lig'de zirveyi etkileyecek maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Süper Lig 22.01.2017 18:07

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Maç saat 19:00’da başlayacak. Ligin yenilgisiz lideri Başakşehir 39 puana, 4. sıradaki Fenerbahçe ise 32 puana sahip… İlk yarıdaki mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazanmayı başarmıştı. KADROLAR Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Alper, Salih, Lens, Fernandao Başakşehir: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal. 60