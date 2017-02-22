Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip Avrupa defterini kapattı.

GOL YİNE ERKEN GELDİ

7. dakikada konuk ekip Krasnodar, mücadelede öne geçti. Skrtel'in hatalı pasında orta sahada topu kapan Gazinski, pasını bekletmeden Smolov'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

UMUTLANDIRAN GOL

41. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu topa, kaleci Kritsyuk müdahale etti. Uzak direğe çarptıktan sonra çizgiye düşen meşin yuvarlak diğer direğe de çarptı. Oluşan karambolde son müdahaleyi yapan Skrtel, topu ağlara gönderdi: 1-1.

İSTİFA SESLERİ

Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son bölümlerinde uzun süre "Yönetim istifa" diye bağırdı.

VAN PERSİE İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, 3 resmi maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş karşısında oynadıktan sonra cezası nedeniyle ligde 2 maç kaçıran Hollandalı futbolcu, ilk Krasnodar müsabakasında ise hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

EMENİKE VE CHAHECHOUE KADRODA YOK

İlk maçta sürpriz bir şekilde sahaya 11'de çıkan Emmanuel Emenike, rövanşta 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Advocaat tarafından kadroda tercih edilmeyen Nijeryalı forvet, ilk maçta 72 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe'de gözünde enfeksiyon bulunan Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'nin yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miroslav Stoch, Salih Uçan ve Oleksandr Karavaiev rövanşta kadroda yer almadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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