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Fenerbahçe Antep'ten de çıkamadı

FENERBAHÇE ANTEP'TEN DE ÇIKAMADI

Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak derbinin oynanacağı haftada 2 puan bıraktı. Fenerbahçe üst üste 3. kez berabere kalırken, son 6 haftada 7 puan toplayabildi.

ANTEP SEFA İLE ÖNE GEÇTİ

11. dakikada defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Nabil Ghilas, ceza sahası içi sağ çaprazında topu Martin Skrtel'den kurtardıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Fabiano'dan seken topu altıpas içi sağ tarafında Sefa Yılmaz tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

LENS SKORU EŞİTLEDİ

Mücadelenin 23. dakikasında Volkan Şen'in sağ kanada gönderdiği pasta topla buluşan Alper Potuk, bekletmeden ortasını ceza alanı sol tarafına doğru gönderdi. O noktada Jeremain Lens topun gelişine sağ ayağının içiyle şutunu çekti ve top filelerle buluştu.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe üst üste 3 beraberliğini alırken, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada 2 puan bıraktı. Gaziantepspor ise 16 puanla son sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler gelecek hafta Osmanlıspor’u konuk ederken, Gaziantepspor da Bursaspor deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE VAN PERSİE KADROYA ALINMADI

Gaziantepspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, 2 maçlık cezası sona eren Hollandalı golcü Robin van Persie, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavayev'u kadroya dahil etmedi.

SAKAT VOLKAN DEMİREL GETİRİLMEDİ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Krasnodar ile oynanan maçta sağ bacak üst arka adalesindeki kasta üçüncü derecede yırtık oluşan Feherbahçe'nin kaptanı kaleci Volkan Demirel ile sakatlıkları süren Simon Kjaer ve Emmanuel Emenike de Gaziantep'e getirilmedi. Fenerbahçe kafilesi, bu oyuncuların dışında kalan 18 kişiyle geldi.

GAZİANTEPSPOR'DA 2 SAKAT

Gaziantepspor'da ise, sakatlığı bulunan Angan ve Muhammet Demir kadro dışı kaldı. Gaziantepspor'da sözleşmeleri askıda olan Putsila ve Hintum da forma giymedi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ
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