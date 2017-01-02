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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında kavga !

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇINDA KAVGA !

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçının ikinci çeyreğinde olay çıktı.

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Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i Ülker Arena'da karşı karşıya getiren mücadelede olay çıktı.
 
Pota altında Fenerbahçe'den Jan Vesely ile Efes'ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya girdi.
 
Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.
 
Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı. Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.
 
Sinirlerine hakim olamayan Vessely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.
 

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