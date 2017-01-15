Fenerbahçe zirve yarışında beklemediği bir kayıp yaşadı! Sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü Adanaspor karşılaşmasında rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Zirveyle aradaki fark 7'ye çıktı.

ADANASPOR ÖNE GEÇTİ

Orta sahada Aatıf’ın kaptırdığı top sonrası Renan araya nefis bir pas bıraktı. Ceza sahası dışında topu alan Magaye, içeriye çok iyi girdi ve Volkan’ı da çalımlayıp hafif sol çaprazdan topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

BERABERLİK GOLÜ MEHMET TOPAL'DAN

Fenerbahçe bu gole 40'da Mehmet Topal'la yanıt verdi. Lens'in ceza sahasına ortasını Adanaspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde son dokunuşu yapan Mehmet Topal yaparak skora denge getiren golü attı.

ADANSPOR DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Adanaspor'un Brezilyalı forveti Roni, 45'inci dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Skrtel ile girdiği ikili mücadele sonrası topu önünde bulan Gueye pasını Roni Gleison'un önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Roni, yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Demirel'in müdahalesi yetersiz kaldı ve Adanaspor soyunma odasına 2-1 önde girdi.

FERNANDAO UMUTLANDIRDI

Beraberlik için son bölümde baskısını arttıran sarı-lacivertliler aradığı golü penaltıdan buldu. 78'de Skrtel'in vuruşunda top Vladimir Koman'ın koluna çarpınca hakem Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Fernandao skoru 2-2'ye getiren golü attı. Maçın sonunda +6 ilave edilirken Fenerbahçe'nin galibiyet golüne Adanaspor'un kalecisi Charles Itandje izin vermedi. Fransız eldiven yaptığı 4 net kurtartışla sarı-lacivertlileri durdurdu.

Fenerbahçe bu sonuçla 32 puanla 4. sırada yer alırken, Adanaspor 11 puanla 17. sıraya yükseldi.

İŞTE NEFES KESEN MAÇIN ÖZETİ

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