Fenerbahçe 8'li finallerde

FENERBAHÇE 8'Lİ FİNALLERDE Fenerbahçe, Hapoel Mate'yi 3-0 yenerek, 8'li finallere kaldı. Voleybol » Diğer Voleybol Haberleri 18.01.2017 21:20

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final rövanş maçında, İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 yendi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda adını son 16 takım arasına yazdırarak, 8'li finallere kaldı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan) Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Ogulcan Yatgın, Metehan Baş, Oguzhan Karasu) Hapoel Mate: Krasneusku, Sokolov, Ortiz, Goldrin, Guozdiv, Katzenelson (Weisman, Neviadomsky, Sela, Shtift) Setler: 25-23, 25-20, 25-20 Süre: 77 dakika (29, 23, 25) 23