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Fenerbahçe 8'li finallerde

FENERBAHÇE 8'Lİ FİNALLERDE

Fenerbahçe, Hapoel Mate'yi 3-0 yenerek, 8'li finallere kaldı.

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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final rövanş maçında, İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 yendi.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda adını son 16 takım arasına yazdırarak, 8'li finallere kaldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan)

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Ogulcan Yatgın, Metehan Baş, Oguzhan Karasu)

Hapoel Mate: Krasneusku, Sokolov, Ortiz, Goldrin, Guozdiv, Katzenelson (Weisman, Neviadomsky, Sela, Shtift)

Setler: 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 77 dakika (29, 23, 25)

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