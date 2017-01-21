Fenerbahçe 5. sıraya yükseldi

Organizasyondaki 11. galibiyetini alan Fenerbahçe, 5. sıraya yükselirken, 10 galibiyetli Darüşşafaka Doğuş ise haftayı 8. sırada tamamladı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.



Evinde Alman ekibi Brose Bamberg'i ağırlayan CSKA Moskova, sahadan 85-64 galip ayrıldı. 14. maçını kazanan Rus ekibi, Real Madrid ve Olympiakos'un önünde liderliğini devam ettirdi.



Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u konuk eden Fenerbahçe, maçtan 84-63 galip ayrıldı. Ligde 11. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, 5. sıraya yükseldi.



Darüşşafaka Doğuş, Rus ekibi UNICS Kazan'ı evinde 71-64 yenerek 10 galibiyetle 8. sıradaki yerini korudu.



Anadolu Efes ise konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 89-78 yenildi ve bir sıra gerileyerek haftayı 10. sırada tamamladı.



İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 92-87 yenilen Galatasaray Odeabank, haftayı son sırada bitirdi.



THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları 24-25 Ocak tarihlerinde oynanacak.



Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya): 85-64

Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 84-63

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 67-71

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Galatasaray Odeabank: 92-87

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 89-78

Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan (Rusya): 71-64

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 59-74

Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 92-62

Puan durumu

CSKA Moskova 18 14 4 1597 1434 163

Real Madrid 18 13 5 1553 1423 130

Olympiakos 18 13 5 1417 1311 106

Baskonia 18 11 7 1457 1417 40

Fenerbahçe 18 11 7 1373 1361 12

Panathinaikos Superfoods 18 10 8 1360 1336 24

Kızılyıldız MTS 18 10 8 1338 1318 20

Darüşşafaka Doğuş 18 10 8 1432 1419 13

Barcelona Lassa 18 8 10 1303 1350 -47

Anadolu Efes 18 8 10 1475 1496 -21

UNICS Kazan 18 7 11 1400 1463 -63

Brose Bamberg 18 7 11 1412 1418 -6

Zalgiris 18 6 12 1416 1473 -57

Maccabi FOX 18 6 12 1429 1487 -58 EA7

Emporio Armani Milan 18 5 13 1450 1579 -129

Galatasaray Odeabank 18 5 13 1415 1542 -127