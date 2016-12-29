Fenerbahçe 2 - 0 Menemen Bld. (Maç devam ediyor)

D.A. Ümit Öztürk'ün düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45. DK: Ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Fernandao'nun çektiği şut savunmadan dönüyor.

45. DK: Avantaja bırakılan pozisyonda Miroslav Stoch'a sert müdahalede bulunan İbrahim Dağaşan, sarı kart görüyor.

44. DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın ortasını Roman Neustadter kafayla uzaklaştırıyor.

41. DK: GOOOLL!! Fenerbahçe, Martin Skrtel'in attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortasına ön direkte kimse dokunamıyor ve top altıpas içinde sekip arka direkte bulunan Martin Skrtel'e geliyor. Skrtel'in gelişine çektiği şutta top Menemen Bld.Spor ağları ile buluşuyor.

39. DK: Yaptığı faulün ardından hakemin faul kararına sinirlenip, topa sert bir şekilde vuran Ertuğrul Arslan, sarı kart görüyor.

37. DK: Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Salih Uçan oluyor.

37. DK: GOOOLL!! Fenerbahçe, Fernandao'nun attığı mükemmel golle 1-0 öne geçiyor. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde buluşan Salih Uçan, havadan pasını altıpasın hemen dışında bulunan Fernandao'ya gönderiyor. Fernandao'nun rövaşatasında top kaleci Amir Güren'in solundan ağlarla buluşuyor.

34. DK: Sol çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Miroslav Stoch'un çektiği sert şut yan ağlarda kalıyor.

25. DK: Ramazan Civelek'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı'nın ortasını Menemen Bld.Spor savunması uzaklaştırıyor.

22. DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortası ile arka direkte buluşan Martin Skrtel'in gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

19. DK: Erman Kılıç'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Efe Karaoğlu'nun ortası kaleci Fabiano Ribeiro'da kalıyor.

18. DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortası ile altıpas çizgisi üzerinde buluşan Martin Skrtel'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

17. DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortası ile arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Caner Koca'nın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

16. DK: Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı yerden orta ile penaltı noktasının hafif sol çaprazında bulunan Salih Uçan'ın gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıkıyor.

11. DK: Martin Skrtel'in Gökhan Ünal'a yaptığı faulün ardından ceza sahası yayı dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Erman Kılıç geçiyor. Erman Kılıç'ın çektiği şut barajdan dönüyor.

8. DK: Roman Neustadter'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa Menemen Bld.Spor yarı alanının ortalarında hareketlenen Fernandao için ofsayt bayrağı kalkıyor.

8. DK: Sol kanatta topla buluşan Abdullah Topkara'nın yerden ortası kaleci Fabiano Ribeiro'da kalıyor.

5. DK: Salih Uçan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı'nın ortasını Menemen Bld.Spor savunması kafayla uzaklaştırıyor.

1. DK: Karşılaşma Menemen Bld.Sporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Fenerbahçe, 2016 yılının son maçında Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustader, İsmail, Ozan, Caner Koca, Ramazan, Salih, Stoch, Fernandao

MENEMEN BLD: Amir Güren ,Veli Çetin ,Efe Karaoğlu ,Mert Hakan Yandaş ,İbrahim Dağaşan ,Yasin Güreler ,Murat Erdemir ,Erman Kılıç ,Ertuğrul Arslan ,Abdullah Topkara ,Gökhan Ünal

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında oynanan Türkiye Kupası C Grubu 4. maçını, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat’ın, ligde fazla forma şansı vermediği oyuncularından oluşan bir 11’le takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu’nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.