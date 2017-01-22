Fenerbahçe 1 - 0 Başakşehir / Maç devam ediyor

45.DK: Hakem Bülent Yıldırım ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe 1-0'lık skor üstünlüğü ile soyunma odasına giden taraf oluyor.

45.DK: İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

45.DK: Fernandao, Uğur Uçar'ı yerde bırakıyor. Avantaja bırakılan pozisyon sonrasında oyun duruyor ve sarı kart ile cezalandırılıyor.

45.DK: Mahmut Tekdemir, Alper Potuk'u yerde bırakıyor ve hızlı gelişen atağı kesiyor. Bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

41.DK: Organize gelişen Medipol Başakşehir atağında kısa paslar ile ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top savunmadaki Martin Skrtel'dan geri dönüyor.

37.DK: Ozan Tufan, Eren Albayrak'ı kayarak düşürüyor ve hızlı gelişen atağı kestiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılıyor.

28.DK: GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali Kaldırım'ın çizgiden ortaladığı topu penaltı noktasının hemen yanında Salih Uçan indiriyor. Topu düzelten Salih Uçan kısa pasını ceza yayındaki Ozan Tufan ile buluşturuyor. Ceza sahası yayının sol çaprazından Ozan Tufan bekletmeden şutunu çekiyor. Emre Belözoğlu'na da temas eden bu top kaleciyi yanıltıyor ve ağlar ile buluşuyor. Ozan Tufan'ın golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor.

24.DK: Sağ kanatta kısa pasla topla ilerleyen Jeremain Lens ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

23.DK: Jeremain Lens, faul sonrası itirazları sonucunda sarı kart ile cezalandırılıyor.

19.DK: Uğur Uçar, Alper Potuk'a yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

16.DK: Ozan Tufan'ın verdiği kısa pasla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekiyor ancak top az farkla dışarı çıkıyor.

15.DK: Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Şener Özbayraklı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren defans oyuncuları topu ceza sahası içinden uzaklaştırıyor.

9.DK: Konuk ekip Medipol Başakşehir hızlı şekilde atağa kalkmak istiyor ancak sol kanatta topla hareketlenen Mehmet Batdal, Simon Kjaer'in müdahalesi ile yerde kalıyor.

5.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Mehmet Batdal kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

5.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Mehmet Batdal kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

4.DK: Josef De Souza, Mehmet Batdal ile girdiği pozisyon sonrasında fazla itirazda bulunuyor ve bu itirazları sonucunda sarı kart ile cezalandırılıyor.

4.DK: Maçın ilk bölümü karşılıklı faullerle geçiyor.

1.DK: Hakem Bülent Yıldırım maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Fenerbahçe maça başlayan taraf oluyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.

Ligin yenilgisiz lideri Başakşehir 39 puana, 4. sıradaki Fenerbahçe ise 32 puana sahip… İlk yarıdaki mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazanmayı başarmıştı.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Alper, Salih, Lens, Fernandao

Başakşehir: Volkan, Uğur, Epureanu, Yalçın, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal.