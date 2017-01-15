Fenerbahçe 1 - 1 Adanaspor / Maç devam ediyor

40.DK: GOOOOLLLL!!! Fenerbahçe, Mehmet Topal ile beraberliği yakalıyor. Sağ kanattan Jeremain Lens'in ortasında savunma topu istediği gibi uzaklaştıramıyor. Arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Martin Skrtel sert bir şut çekiyor fakat kaleci Charles Itandje topu çelmeyi başarıyor. Dönen topu önünde bulan Mehmet Topal sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırmayı başarıyor.

39.DK: Jeremain Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu karşılamayı başarıyor.

38.DK: Şener Özbayraklı'nın pasıyla ceza sahasına giren Jeremain Lens son çizgiye kadar inip içeri çevirmek istiyor fakat o noktaya gelen Renan Foguinho yatarak müdahalede bulunuyor ve tehlikenin büyümesini önlüyor.

32.DK: Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içinde Mehmet Topal'ın önünde kalıyor. Mehmet Topal dar açıdan sert bir şut çıkarıyor ancak kaleci Charles Itandje geçit vermiyor.

32.DK: Jeremain Lens'in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği top kafalardan sekip Martin Skrtel'in önünde kalıyor. Martin Skrtel'in dönerek yaptığı vuruşta savunmada Mauricio Ramos topa ayak koyuyor ve tehlikeyi önlüyor.

31.DK: Orta alanda rakibi Mehmet Topal'a yaptığı faul neticesinde Renan Foguinho sarı kart görüyor.

28.DK: Uzak mesafeden şansını deneyen Vladimir Koman çerçeveyi tutturamıyor.

28.DK: Cem Özdemir'in sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Volkan Demirel topu yumruklamayı başarıyor.

28.DK: Cem Özdemir'in yerden pasında topu kontrol eden Roni Gleison ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekiyor fakat savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

23.DK: GOOOOLLLL!!! Adanaspor, Magaye Gueye ile 1-0 öne geçiyor. Orta alanda rakibi Aatif Chahechouhe'ya yaptığı pres sonrasında topu kapan Renan Foguinho hızla rakip yarı alanı kat ediyor ve verdiği ara pasla Magaye Gueye'yi kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. Magaye Gueye kaleci Volkan Demirel'den sıyrılıp boş kaleye sol ayağıyla bırakıyor ve takımını öne geçiren golü atıyor.

20.DK: Güzel paslaşmalarla oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe'de sol kanattan ceza sahasına sokulan Hasan Ali Kaldırım yerden sert ortalıyor fakat savunma top ayak koyuyor.

17.DK: Ozan Tufan'ın pasıyla sağ kanatta topu kontrol eden Jeremain Lens ortasını yapıyor, altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yapan Fernandao kaleci Charles Itandje'ı geçemiyor ve Fenerbahçe mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor.

17.DK: Ozan Tufan'ın pasıyla sağ kanatta topu kontrol eden Jeremain Lens ortasını yapıyor, altıpas çizgisi üzerinde vuruşunu yapan Fernandao kaleci Charles Itandje'ı geçemiyor ve Fenerbahçe mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor.

16.DK: Ozan Tufan, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan vuruşunu yapıyor ancak top savunamdan geri geliyor.

14.DK: Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Charles Itandje kalesini terkediyor ve top sahip oluyor.

9.DK: Sağ taç çizgisi üzerinde topla buluşan Jeremain Lens şık bir ara pasla topu Fernandao'nun önüne bırakıyor fakat Fernandao için ofsayt bayrağı havada.

6.DK: Orta alanda kazanılan top sonrası gelişen Adanaspor kontraatağında Magaye Gueye pasını Cem Özdemir'in koşu yoluna bırakıyor. Cem Özdemir ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapıyor fakat top kaleci Volkan Demirel'den dönüyor.

5.DK: Maçın ilk bölümünde her iki takım da orta alanda birbirlerine üstünlük kurma çabası içinde.

2.DK: Maçtaki ilk tehlike Fenerbahçe'den geliyor. Şener Özbayraklı'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Jeremain Lens ceza sahasına gönderiyor. Dar açıdan Fernandao'nun şutunda top kaleci Charles Itandje'da kalıyor.

1.DK: Hakem Serkan Çınar ilk düdüğü çalıyor ve karşılaşma Adanasporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor’u konuk ediyor. Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybı yapmak isteyemeyen sarı-lacivertliler ikinci yarıyı taraftarı önünde açıyor. Ülker Stadı’ndaki mücadelenin hakemi Serkan Çınar…

Fenerbahçe 31 puanla 4. sırada bulunurken, Adanaspor 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde gidip gitmeyeceği merak edilen, kampa geç katılan Aatif, ilk 11’de yer aldı.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

Adanaspor: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye