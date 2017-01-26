Fenerahçe'den Omar Abdulrahman'a resmi teklif

Sarı-lacivertliler, bir dönem Manchester City’nin de ilgilendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain’in yıldız ismi Omar Abdulrahman’a teklif götürdü. Resmi yazışmaların da ortaya çıktığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de 10 numara mevkii için yoğun araştırmalar sürerken, ortaya ilginç bir isim daha çıktı. Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Omar Abdulrahman ile ilgili Arap kulübünden bilgi istedi.
Fotomaç'ın haberine göre; Genel menajer Hasan Çetinkaya imzasıyla 7 Ocak 2017 tarihinde aracı menajerler Onur Saim Abasıyanık ve Mohammed Alruwaite'ye yetki veren Fenerbahçe'ye, Arap kulübü Al Ain'den 18 Ocak'ta yanıt geldi.
20 MİLYON EURO İSTEDİLER
Bir dönem M.City'nin denemeye aldığı ancak çalışma izni olmadığı için transfer edemediği 'Arap Messi' lakaplı Abdulrahman için Al Ain kulübü şartlarını Fenerbahçe yönetimine iletti. 18 Ocak'ta ulaşan Al Ain kulübü CEO'su Hosam Salah imzasıyla gönderilen resmi belgede Arap 10 numara Abdulrahman'ın F.Bahçe'ye gitmek istediği, 20 milyon euro'dan aşağıya bu transferin gerçekleşmeyeceği ve sonraki satıştan pay istendiği bildirildi. Ancak bu taleplerin tartışılabileceği de iletildi.
Haberde kulüpler arasındaki resmi yazışmalar ise böyle servis edildi;
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FENERAHÇE'DEN OMAR ABDULRAHMAN'A RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe, Al Ain’in yıldız ismi Omar Abdulrahman’a teklif götürdü.
Sarı-lacivertliler, bir dönem Manchester City’nin de ilgilendiği Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain’in yıldız ismi Omar Abdulrahman’a teklif götürdü. Resmi yazışmaların da ortaya çıktığı iddia edildi.
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