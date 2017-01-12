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Fellaini ile 1 yıl daha...

FELLAİNİ İLE 1 YIL DAHA...

Marouane Fellaini, bir sezon daha İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyecek.

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Manchester temsilcisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, 2013 yılında Everton'dan 27,5 milyon sterlin bonservis ödeyerek renklerine bağladığı 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Everton maçının son dakikalarında sebep olduğu penaltı nedeniyle bir sonraki hafta Tottenham'ı 1-0 mağlup etmelerine karşın Old Trafford Stadı'nda taraftarlar tarafından yuhalanan Fellaini, Lig Kupası yarı finalinde Hull City ile oynadıkları müsabakada takımına 2-0 üstünlüğü getiren golü attı.

Manchester United formasıyla şu ana kadar 107 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

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