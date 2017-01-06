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Felipe Melo'dan Palmeiras'a 3 yıllık imza

FELİPE MELO'DAN PALMEİRAS'A 3 YILLIK İMZA

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'nın Palmeiras takımına transfer oldu.

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Inter'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden futbolcunın yeni kulübündeki sözleşme detayları da belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun Brezilya'ya transferi resmileşti. 33 yaşındaki futbolcu Palmeiras'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre tecrübeli futbolcunun yeni takımından kazanacağı para da netleşti. Melo'nun Avrupa'da kazandığının neredeyse yarısına oynayacağını belirten Brezilya basını, oyuncunun ülkesinde forma giymek için ciddi fedekarlıklar yaptığını ifade etti. Haberde verilen rakamlara göre 33 yaşındaki futbolcu, 3 yıl boyunca toplamda 7.2 milyon Brezilya Reali (8 milyon TL), maç başına da 15 bin Brezilya Reali kazanacak. Palmeiras kulübü, bu transfer için İtalyan kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek.

Hatırlanacağı üzere Felipe Melo, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İtalya'nın Inter kulübüne transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.
 
Palmeiras'ın şimdiye kadar yaptığı transferler;
 
Keno
Hyoran
Raphael Veiga
Alejandro Guerra
Michel Bastos

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