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Felipe Melo isyan etti !

FELİPE MELO İSYAN ETTİ !

Felipe Melo, Galatasaray'ın Başakşehir'e kaybedip elenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermede bulundu.

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Melo'nun Galatasaray kariyeri bitse de, Brezilyalı futbolcu Türkiye'ye yakından takibini sürdürüyor.

Eski takımının dün Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının ardından Melo, bugün kendi twitter hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.

2011-2015 yılllarında Türkiye'de oynayan Melo, ''Yeter artık TFF,Galatasaray a haksızlık yapmayı bırak,armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma...'' diye tweet attı.

Melo'nun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarının büyük ilgisini çekti.

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