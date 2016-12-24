ANA SAYFA
Federer kortlara dönüyor

FEDERER KORTLARA DÖNÜYOR

Roger Federer, 1 Ocak'ta başlayacak Hopman Kupası ile yeniden kortlara dönecek.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Basın toplantısı düzenleyen 35 yaşındaki tenisçi, sakatlık  sorunlarıyla boğuştuğu zorlu bir süreci geride bıraktığını ve daha güçlü olarak  kortlara döneceğini söyledi.

Son 6 aylık süreci dinlenerek geçirdiğini kaydeden Federer, "Bu  sakatlık arasının, tenis kariyerim açısından çok faydalı olabileceğine  inanıyorum. Çünkü son 6 ayda gençleştim ve yenilendim. Bu araya, mental ve  fiziksel olarak sandığımdan daha fazla ihtiyacım olduğunu anladım."  değerlendirmesinde bulundu.
 
İsviçreli tenisçi, genel sağlık durumuna baktığında kendini iyi  hissettiğini kaydederek, "Büyük resme bakınca artık tenise olan açlığımı  dindireceğime inanıyorum. Bu yıl, vücudumu yeniden forma sokabilmek için elimden  gelen her şeyi yaptım ve bu durum hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.
 
Federer, 1 Ocak'ta Avustralya'nın Perth kentinde başlayacak Hopman  Kupası'na katılacak.
 
Kariyerinde tek erkeklerde 17 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer,  bu sene birçok sakatlık sorunu yaşamıştı. Geçen şubatta dizinden ameliyat olan  İsviçreli sporcu, sırtındaki sakatlık nedeniyle Fransa Açık'a katılamamış ve  temmuz ayında uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyması gerekçesiyle  sezonun kalanında yarışamayacağını açıklamıştı.

30
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Draxler, Paris Saint Germain'de''Beşiktaş maçına yarım takım çıkacağız''''Senin gibi parayı düşünen birini oynatmam''
Trabzonspor, Emmanuel Mas ile anlaştıBabel İstanbul'a geldi ! Bu akşam Vodafone Arena'daEgemen Korkmaz Galatasaray'dan veto yedi
Beşiktaş Yusuf Erdoğan'ı istediAvrupa'da Türk rüzgarı !Jose Sosa savaşı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS