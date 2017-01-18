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Federasyondan Advocaat'a lisans şoku

FEDERASYONDAN ADVOCAAT'A LİSANS ŞOKU

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan, Dick Advocaat ile Everton Menajeri Ronald Koeman'a 'lisans' şoku...

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Hollanda Futbol Federasyonu KNVB'nin Dick Advocaat ile Ronald Koeman'a, 3 yıl içinde çeşitli konferans, seminer ve çalışma toplantılarına katılarak 15 puan toplamasını, aksi halde lisanlarını kaybedeceklerini bildirdi.

Advocaat bu bildirime büyük bir tepki göstererek, "Böyle şeylere ayıracak vaktim yok. Tanrı aşkına, bu nasıl mümkün olabilir. Zerre mantık yok, orta çağda mı yaşıyoruz! Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ama aynı zamanda kulübünü de çalıştıracaksın. Buna Hollanda Antrenörler Derneği'nin bir şey yapması gerekiyor." dedi.
 
En üst düzeyde antrenörlük lisansı olan Dick Advocaat, "Federasyonun organizasyonlarına şu ana dek katılmadım. Çünkü, buna ayıracak vaktim yok. Eğer bu sezon tüm çalışmalara katılırsam affedilecekmişim. Her gün sahadaayım. Bu yeterince puan kazandırmıyor mu!" ifadelerini kullandı.
 
Dünyanın her yerinde teknik direktörlük yaptığının altını çizen Fenerbahçe'nin hocası, "Hollanda'ya dönüp bu kongrelere katılmazsam lisansımı kaybedeceğim. Türkiye'de katılabilirim ama Türkçe anlamıyorum. Oraya gidip birkaç yoklama kağıdına imza atacağım ve lisansı koruyacağım. Bu resmen delilik" diyerek sözlerini sürdürdü.
 
Dick Advocaat, Fenerbahçe'deki yardımcısı Mario Been'in de aynı problemi yaşadığını belirterek, "Uzun süredir antrenörlük yapan birini, ilk kez antrenörlük yapacak olanlarla aynı toplantılara sokuyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.

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