Fatih Terim'den sportif direktörlük devrimi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sportif direktörlük devrimi...

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen TFF'nin, önümüzdeki yıllarda tüm kulüplere sportif direktör alma zorunluluğu getireceği öğrenildi.

FATİH TERİM KONFERANS VERDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı, Antalya'da başladı.

Programın açılışını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, video konferans yoluyla yaptığı konuşmayla gerçekleştirdi.

TEK EĞİTİM ALMAYAN ONLARDI

Yeni bir eğitimi hayata geçirdiklerini belirten Terim, ''Sahadaki oyuncu, hakem, tüm antrenörler, doktor, masör TFF tarafından çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor. Kulübede olup da şimdiye kadar eğitim almamış tek birim sportif direktörlerdi. Bu sertifika programıyla o eksikliği de kapayacağız.'' şeklinde konuştu.

Sportif direktörlük unvanının her kulüpte farklı geçtiğini ifade eden Fatih Terim, bu programla bu karmaşayı sona erdirmek ve bu görevi kurumsal bir çerçeveye oturtmak istediklerini ifade etti.