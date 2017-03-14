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Fatih Terim'den 'Roma' açıklaması

FATİH TERİM'DEN 'ROMA' AÇIKLAMASI

Fatih Terim, "UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Roma olur” sözlerine açıklık getirdi.

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, “UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Roma olur” sözleri Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Fiorentina’nın 90. kuruluş yılı etkinliklerine özel olarak davet edilen deneyimli teknik adam, İtalyan Gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan demecinde, “Luciano Spalletti’yi seviyorum. Roma’nın oyun tarzını çok beğeniyorum. Umarım UEFA Avrupa Ligi’ni kazanırlar” sözlerine yer verilmişti.

UMARIM BEŞİKTAŞ İLE ROMA FİNAL OYNAR

Tepkilerin büyümesi üzerine Beşiktaş’ın resmi yayın organı BJK TV’ye canlı olarak bağlanan Terim, sözlerinin yanlış aksettirildiğini ifade ederek şu cümleleri sarf etti:

“Umarım finali Beşiktaş ile Roma oynar, Beşiktaş alır. Ben söylesem, söyledim derim, ister TT olsun, ne olursa olsun. Beşiktaş seyircisi beni iyi tanır, duygularımı da iyi bilir. Ben bunu İtalya Ligi için söyledim.”

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