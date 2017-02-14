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Fatih Terim'den Emre Aşık için veto

FATİH TERİM'DEN EMRE AŞIK İÇİN VETO

Galatasaray, Igor Tudor'un yardımcısı olarak düşündüğü Emre Aşık için Fatih Terim'den onay çıkmadı.

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Galatasaray'da Jan Olde Riekerink dönemi sona eriyor; Igor Tudor dönemi başlıyor! Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray'da en önemli konulardan biri de yardımcı teknik direktörün kim olacağı konusunda yaşanıyor!

G.SARAY İÇİN EMRE AŞIK'A ONAY ÇIKMADI

A Milli Takım'da Fatih Terim'in ekibinde görev alan Emre Aşık (U20-U21 Milli Takım antrenörlerinden) ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, "Fatih Terim ile görüşmemiz gerekiyor, benden önce kendisiyle görüşmelisiniz" cevabını aldı.

Emre Aşık ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den gelecek olan cevabı beklemeye başlamıştı ancak beklenen cevap Terim'den gelmedi ve Emre Aşık dönemi Galatasaray'da başlamadan sona erdi.

Hürriyet
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