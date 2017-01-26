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Fatih Terim Galatasaray’a dönüyor !

FATİH TERİM GALATASARAY’A DÖNÜYOR !

Galatasaray’ın sezon sonunda Fatih Terim'i Sportif AŞ'nin başına geçireceği iddia edildi.

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İşte Galatasaray’ın yeni sezon planı… Kısa süre önce “2018’den sonra Galatasaray’ı kimse tutamayacak” diyerek taraftara umut saçan Levent Nazifoğlu’nun işaret ettiği değişimin “2T” formülüne dayandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray, çok büyük bir sıkıntı olmadıkça sezonu Riekerink ile tamamlayacak. Daha sonra ise futbol takımının idari ve teknik yapısında önemli bir değişikliğe gidilecek.

A Milli Takım’da yoğun şekilde eleştirilen Fatih Terim, Dursun Özbek’in aklından çıkmıyor. Özbek, Galatasaray’a tarihi başarılar getiren Terim’i yeniden kulübe kazandırmak istiyor ancak bir farkla: Fatih Terim’in idareci olarak geri dönmesi isteniyor. İmparator, “Sportif A.Ş’nin başına geçirilecek ve futbol yapılanmasından sorumlu olacak. Transfer kurulu, scout ekibi, altyapılar ve futbol yatırımları tamamen Fatih Terim’e bağlanacak.

KUPALARA YENİDEN AMBARGO

Teknik direktör olarak düşünülen isim ise Igor Tudor’dan başkası değil. Düşük bütçeli Karabükspor’u Süper Lig’in en dişli ve tempolu takımlarından biri haline getiren 38 yaşındaki teknik adam, sarı kırmızılı idarecilerin beğenisini kazandı. Fatih Terim’in tecrübe sorununu aşmak isteyen Dursun Özbek, Tudor ile de takıma dinamizm katmak amacında. Galatasaray’ın bu ikilinin uyumuyla kupalara yeniden ambargo koyması planlanıyor.

AMK Gazetesi
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