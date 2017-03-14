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Fatih Terim: Favorim Roma

FATİH TERİM: FAVORİM ROMA

Fatih Terim, Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasını umduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz hafta sonu kuruluşunun 90. yılını kutlayan Fiorentina'nın davetlisi olarak Floransa'ya giden Fatih Terim, İtalya futboluna dair açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta Dello Sport'a özel bir röportaj veren Türkiye Futbol Direktörü Terim, özellikle Roma'nın oynadığı pozitif futbolu beğendiğini ifade ederek Luciano Spalletti'nin oyun felsefesi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Spalletti'nin Zenit yıllarında kendini çok geliştirdiğini dile getiren Fatih Terim, "Onun yönetimindeki Roma, modern futbol mantığını sahaya yansıtıyor. Umarım bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni Roma kazanır." dedi.

Deneyimli teknik adam, sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Maximiliano Allegri'nin yerine adı geçen Spalletti'nin İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Fatih Terim, Serie A'da üst üste 6. şampiyonluğuna ulaşmak için büyük bir avantaja sahip olan Juventus'a da ayrı bir parantez açtı. Torino ekibinin bir rol model olduğunu ifade eden Terim, "Juventus hem teknik hem de idari anlamda da örnek bir yönetim yapısına sahip. Maximiliano Allegri ve Agnelli ailesini bu açıdan çok beğeniyorum." diye konuştu.

2001 yılında çalıştırdığı Milan'da ise genç kaleci Gianluigi Donnaruma'nın performansını ön plana çıkaran Fatih Terim, "Donnaruma varken adeta kale küçülüyor. Bence o şimdiden Buffon'un seviyesini yakaladı ve daha da gelişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Serie A'nın son haftalarında oynanacak Roma-Juventus maçını yerinde izlemek için tekrar İtalya'ya geleceğini sözlerine ekledi.

Hürriyet
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