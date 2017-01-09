Fatih Tekke yuvaya dönüyor

FATİH TEKKE YUVAYA DÖNÜYOR Trabzonspor'un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe geri dönüyor. Süper Lig 09.01.2017 16:53

Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane santrforlarından Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe geri dönüyor. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Tekke’nin, sportif direktör olarak eski takımında görev yapacağı öğrenildi. Antalya’da teknik direktörlük seminerinde olan ve teknik direktörlük lisansı almaya hazırlanan Fatih Tekke’nin, mevcut teknik direktör Ersun Yanal’la birlikte çalışacağı öğrenildi. Sportif direktör olarak kulübe geri dönecek olan Tekke, yönetimle futbol takımı arasında köprü görevi görecek. AMK Gazetesi 108