ANA SAYFA
SON DAKİKAKulüp başkanına silahlı saldırı !
Fatih Tekke yuvaya dönüyor

FATİH TEKKE YUVAYA DÖNÜYOR

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe geri dönüyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane santrforlarından Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe geri dönüyor. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Tekke’nin, sportif direktör olarak eski takımında görev yapacağı öğrenildi.

Antalya’da teknik direktörlük seminerinde olan ve teknik direktörlük lisansı almaya hazırlanan Fatih Tekke’nin, mevcut teknik direktör Ersun Yanal’la birlikte çalışacağı öğrenildi. Sportif direktör olarak kulübe geri dönecek olan Tekke, yönetimle futbol takımı arasında köprü görevi görecek.

AMK Gazetesi
108
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Talisca hamlesi ! Benfica'ya yeni teklifMesut Özil'den sözleşme açıklamasıTrabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor !
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm hamlesiBarcelona'dan şok tepki !''20 milyon euro verirseniz olur''
Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesiGarry Rodrigues formayı giydiFatih Tekke yuvaya dönüyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS