Fatih Altaylı'dan Rıdvan Dilmen’e tepki

Anayasa değişikliğini desteklemek için Rıdvan Dilmen’in sosyal medya hesabından yaptığı, milli futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz’ında da destek verdiği ‘Evet’ çağrısına Fatih Altaylı’dan tepki geldi. Herkesin düşüncelerini söylemeye hakkı olduğunu belirten Fatih Altaylı, çağrıda başkalarını zorlamanın son derece ayıp olduğunu söyledi. Bloomberg HT’de Fatih Kuşçu’nun sunumuyla yayınlanan “Spor Saati” programında konuşan Fatih Altaylı, Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın çağrısını şu sözlerle eleştirdi:

“Rıdvan’la Arda Turan ve Burak Yılmaz ‘evet’ çağrısı yaptılar. Bunda hiçbir mahsur yok. Ülkenin geleceği ile ilgili fikirlerini söylemekten korkmasın kimse demiyor muyuz. Lehimize olursa ‘ne güzel’ dedi, beğenmediğimizde ‘ne kötü dedi’ deme hakkına sahip miyiz? Çocuklar öyle düşünüyor olabilir. O konuşmada takıldığım tek yer var. Bu yakışıksız. Ben ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyorum beni bağlar. Dönüp de sana ‘Fatih sen ne diyorsun?’ dersem yanlış orada.”

“BAŞKASINI ZORLAMAK SON DERECE AYIPTIR”

“Propaganda ve karşı tarafı zorlama var orada. Belki sen benim gibi düşünmüyorsun. Benim gibi düşünmeyen düşünmediğini rahatlıkla söyleyebilecek mi? Oradaki yanlış başkasını da zorlaması. Bu işin nereye gideceğini bilemezsin. Ben yarın şöyle şöyle diyeceğim. Niye başkasını da bağlayayım? Hiç kimse bir kampanyanın parçası olmak zorunda değil. Kimse yalakalık yapmak ya da muhalif olmak zorunda değil. Sanatçılar, sporcular veya toplum önderleri isterlerse açıklarlar. Cesaret açısından önemli bir göstergedir. Ama başkasını zorlamak son derece ayıptır.”