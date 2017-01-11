Fatih Altaylı'dan olay sözler !

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu’na en sert eleştirilerden biri Habertürk spor yazarı Fatih Altaylı’dan geldi. Sarı-kırmzıılı takımda yöneticilik de yapmış olan Fatih Altaylı, Levent Nazifoğlu’nun ‘Riekerink'i uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayısa kadar burada’ anlamına gelen ifadelerine tepki gösterdi.

‘Keşke Çinliler Özbek ve Nazifoğlu'nu da alsa!’ diyen Fatih Altaylı, Nazifoplu’nun açıklması ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Böyle bir açıklamayı yapmak için Nazifoğlu olmak gerek. Böyle bir şey söylenir mi, söylemeye gerek var mı? Gevezelik, zevzeklik tehlikeli şeylerdir. İlle konuşacağım, ille gazetelerde fotoğrafım çıkacak diye konuşursan böyle olur. Böyle bir durumda Riekerink'i nasıl motive edeceksin, takımdaki oyuncuları Riekerink'e nasıl saygı duyduracaksın. Saçmalık. Tam bu yönetime yakışacak bir durum. Çin takımları Galatasaray'ın her şeyine talip oluyorken acaba bir Çin takımı da başkan Özbek ve ‘hık deyicisi' Nazifoğlu'nu transfer etse de şu Galatasaray'ı kurtarsa diyorum ama Çinliler salak değil ki!

Değerini bulan her oyuncu satılabilir. Takımın hedeflerine ve bütçe planlamalarına göre yapılır bu. Ben bu yönetimin bir hedefi veya akılcı bir planı olabileceğine inanmadığım için bu yorumu yapamam. Sneijder'ı gönderirler sonra daha fazla para verip daha sıradan bir oyuncu alırlar. Çünkü bunlar iş bilmiyor ya da birileri fazlaca “işini” biliyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Galatasaray'da Sportif AŞ'de bu transferleri yapan kişinin bu konudaki bilgi ve birikimi nedir? Kendisi hayatını kazanmak için hangi işle iştigal eder, geliri nedir, var mıdır? Hangi özelliği veya iş hayatındaki hangi başarısı nedeniyle Sportif AŞ yöneticiliğine getirilmiştir? Tüm bu işleri hangi yetkinlikle yapmaktadır?”