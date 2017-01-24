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Fabri: ''Bence penaltı değil''

FABRİ: ''BENCE PENALTI DEĞİL''

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, Alanyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Fabricio’nun maç sonunda sol gözü ve alnına aldığı darbeler dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasınde Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti ve 16 hafta sonra liderlik tahtına oturdu.
 
Maç sonrası Fabri, hem Alanyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu hem de takımının performansını değerlendirdi. Fabricio’nun maç sonunda sol gözü ve alnına aldığı darbeler dikkat çekti.
 
İşte başarılı file bekçisinin maç sonu açıklamaları;
 
"Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Galibiyeti hak ettik, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Penaltı pozisyonunda topa dokunmuştum. Hakemler bazen doğru, bazen yanlış kararlar veriyor. Bence penaltı değildi. İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler verebiliyor."

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