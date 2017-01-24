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F.Bahçe'ye 31'lik yıldız !

F.BAHÇE'YE 31'LİK YILDIZ !

Orta sahada yaratıcı bir isim arayan Fenerbahçe'nin Stoke City'den Charlie Adam için de devreye girdiği iddia edildi.

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İngiliz kaynaklı ESPN'in duyurduğu Fenerbahçe transfer haberinde, Charlie Adam'ın hedef isim olduğu bildirildi. Oyuncuya yakın kaynaklar bu gelişmeyi doğrularken Advocaat'ın Charlie Adam'ı çok beğendiği vurgulandı.

31 yaşındaki İskoçyalı orta saha oyuncusu Charles Graham Adam'ı Ada'dan da bazı takımların takip ettiği, Stoke City cephesinin takım için önemli bir konumda olan Adam'a gelecek teklifleri dinleyebileceği yazıldı.

Stoke City'e 2012'de Liverpool'dan 6 milyon 200 bin euroya gelen tecrübeli futbolcu bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 2 gol atıp 4 asist yaptı

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