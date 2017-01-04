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Euroleague’de Türk derbisi

EUROLEAGUE’DE TÜRK DERBİSİ

THY Euroleague normal sezon ikinci yarı açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek.

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THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftası olan 16. hafta heyecanı yarın ve 6 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu sahasında ağırlarken, Darrüşafaka Doğuş İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftasında haftanın kapanış mücadelesi Real Madrid – Cska Moskova karşılaşması olacak.

THY Euroleague'de 16. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

5 Ocak Perşembe

20.30 Anadolu Efes – Galatasaray Odeabank

22.00 Brose Baskets Bamberg – FC Barcelona Lassa

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Darüşşafaka Doğuş

23.00 Baskonia – UNICS Kazan

6 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe – EA7 Olimpia Milano

21.00 Zalgiris Kaunas – Kızılyıldız

22.00 Olympiakos – Panathinaikos Superfoods

23.00 Real Madrid – CSKA Moskova

AMK Gazetesi
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