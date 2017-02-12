Euroleague’de haftanın MVP’si Printezis

Euroleague'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olmpiakos'un evinde oynadığı Zalgiris Kaunas'ı 73-64 yendiği mücadelede 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Yunan oyuncu Giorgios Printezis, MVP seçildi.

Türk takımları 4'te 3

Ligde bu hafta Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 19 sayıdan gelerek 90-86 mağlup etti. Türk derbisine sahne olan maçta Darüşşafaka Doğuş evinde Fenerbahçe'yi 82-65 ile geçti. Galatasaray Odeabank ise İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'yı 69-62 yenerek, ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Lider Madrid

Euroelague'de liderlik koltuğunda Real Madrid otururken, onu CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4, Anadolu Efes 8, Darüşşafaka Doğuş 9 ve Galatasaray Odeabank ise 14. sırada tamamladı.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

UNICS Kazan: 77 – Real Madrid: 81

Anadolu Efes: 90 – EA7 Olimpia Milano: 86

CSKA Moskova: 102 – Kızılyıldız: 80

Maccabi FOX Tel Aviv: 85 – Baskonia: 84

Panathinaikos Superfoods: 81 – Brose Baskets Bamberg: 72

Darüşşafaka Doğuş: 72 – Fenerbahçe: 65

Olympiakos: 73 – Zalgiris Kaunas: 64

Barcelona Lassa: 62 – Galatasaray Odeabank: 69