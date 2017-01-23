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Euroleague'de 19. hafta programı belli oldu

EUROLEAGUE'DE 19. HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU

THY Euroleague'de heyecan, 19. hafta maçlarıyla sürecek.

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THY Euroleague'de 19. hafta maçları, yarın ve Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşırken, Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX’u ağırlayacak. İşte Euroleague 19. hafta programı...

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank’ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi’nde, yarın ve 25 Ocak Carşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. 

Ligde 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Rus ekibi UNICS Kazan’a konuk olacak. Kazan Basketbol Salonu’nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00’da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine evinde 81-73 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yapılacak mücadelede, İsrail’in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak. Ligde 6. galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçta rakibine deplasmanda 98-92 yenilmişti.

Çarşamba günü ise iki İstanbul ekibi karşı karşıya gelecek. Derbide Anadolu Efes, Darrüşşafaka Doğuş’u konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. THY Avrupa Ligi’nde 8 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 10 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş’u ilk maçta 84-79
mağlup etmişti.

THY Euroleague 19. hafta programı

24 Ocak Salı

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX (İsrail)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya)
21.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Barcelona Lassa(İspanya)
23.30 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

25 Ocak Çarşamba

21.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

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