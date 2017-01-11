Euroleague'de 17. hafta heyecanı

Türk temsilcileri Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 13 Ocak Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye konuk olacak. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibini 87-72 mağlup etmişti.



Organizasyondaki son 2 maçında sahadan mağlup ayrılan 8 galibiyetli Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak. İki ekip arasında İspanya'da oynanan ilk maç Baskonia'nın 73-52'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



Geride kalan 16 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes, 13 Ocak Cuma günü Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods deplasmanına çıkacak. TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmaya Atina'daki Olimpik Spor Merkezi ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 91-83 galip ayrılmıştı.



THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kaybeden Galatasaray Odeabank, 13 Ocak Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde 4 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Arena'da konuk edecek. İki takım arasında Litvanya'da yapılan ilk maçı Zalgiris 87-75 kazanmıştı.



Program



THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya)

22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)



13 Ocak Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)

22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes

23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)