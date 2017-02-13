ANA SAYFA
EURO 2024 adaylığımız için büyük gün !

EURO 2024 ADAYLIĞIMIZ İÇİN BÜYÜK GÜN !

Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2024 adaylığı için Çarşamba günü bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk olarak Cuma günü futbolcu yorumcusu Rıdvan Dilmen’in duyurduğu Euro 2024 adaylığı için resmi açıklamayı yaptı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

“Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.

TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 10.00’da başlayacak.“

AMK Gazetesi
102
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Podolski'ye pastırmalı göndermeRiekerink için karar günü !EURO 2024 adaylığımız için büyük gün !
Nusret ve Ronaldo aynı sahnede !Güvenç Kurtar'dan Şenol Güneş için flaş sözlerKarabükspor'dan Igor Tudor açıklaması
Kimsesizlerin kimsesi Lionel Messi''Maçı koparmamız gerekirken zamanı bitirmeye çalıştık''Sergen Yalçın fırtınası !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS