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Eto'o'nun taraftarla girdiği iddia...

ETO'O'NUN TARAFTARLA GİRDİĞİ İDDİA...

Osmanlıspor'a attığı golle takımına 3 puan kazandıran Samuel Eto'o'nun, sezon başında taraftarla girdiği iddia akıllara geldi.

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Antalyaspor'un Kamerun'lu yıldızı Samuel Eto'o, Osmanlıspor maçında son saniyelerde attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen ancak tartışmalı geçen süreç sonunda Kırmızı-Beyazlı ekipte kalan Eto'o, o taraftarla girdiği iddiada avantajlı konuma geldi. Ekim ayında mağlubiyetle tamamlanan bir maçın ardından taraftar ile iddiaya giren Eto'o,  'Bu sezon ligde ilk 10'da olmazsak 100 bin Euro vereceğim' demişti. 

Lige çok kötü başlangıç yapan Antalyaspor, 18 haftası tamamlanan Süper Lig'de şuan 5. sırada bulunuyor.

Milliyet

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