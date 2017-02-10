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Eto'o'dan Beşiktaş anısı

ETO'O'DAN BEŞİKTAŞ ANISI

Samuel Eto'o, Beşiktaş taraftarının ırkçılık karşısında kendisine destek olmasını hiç unutmayacağını söyledi.

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Samuel Eto'o, 2006 yılında Barcelona'da forma giyerken Real Zaragoza taraftarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalmış ve sahayı terk etmek istemişti. Yaşanan olayın ardındansa Beşiktaşlı taraftarlar, Eto'o'ya destek vermişlerdi.

Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü, Beşiktaş taraftarının kendisine verdiği destekle ilgili Ntvspor'da yayınlanan Güzel Oyun belgeseline açıklamalarda bulundu.

İşte Eto'o'nun açıklamaları:

"O dönem beni hiç tanımayan Beşiktaş taraftarları müthiş bir ders verdiler. Aslında bu anlamda ırkçılıkla ilgili bana büyük destek oldular. Bunu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Gerçekten muhteşemdi. Futbol bana göre budur."

Akşam
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