Eto'o için 3 formül

1 - 6 aylığına kiralanacak olan Eto'o'nun sezon sonu tapusu alınacak. Gelecek sezon jübile var.

2 - Kamerunlu oyuncu yarım sezonluğuna gelecek. Yaz döneminde Gomez'le görüşülecek.

3 - Eto'o ile 1.5 yıllık kontrat imzalanacak. Gelecek sezonun arasında Çin kulüplerine satılacak.

Beşiktaş-Eto'o aşkı mutlu sonla bitmek üzere... Fikret Orman ve ekibi, sezon başında soğuk baktığı Kamerunlu forveti devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, Samuel Eto'o'nun transferi için üç formülü masaya yatırdı... İşte Beşiktaş'ın üç teklifi:

DÜNYA KARMASI MAÇI!

1 - Fikret Orman ve ekibi, önce Kamerunlu oyuncuya kiralama teklifi sundu. İlk görüşmede Samuel Eto'o'ya "Kiralık olarak gel, sezon sonunda bonservisini alalım. Bir sezon daha bizde oynarsın. Ardından sana Vodafone Arena'da dünya karması maçı ile jübile yaptırırız" denildi. Kamerunlu, "Bu teklif için ailemle görüşeyim" dedi.

2 - Yönetimin transferdeki ilk hedefi Gomez'di. Alman oyuncunun, "Sezon sonunda görüşelim" demesi üzerine Kamerunlu forvetin 6 aylığına kiralanması gündeme geldi... Bu sayede gelecek sezon Eto'o gidecek, Gomez'le görüşülecek.

ÇİN'E GÖNDERİLECEK

3 - Samuel Eto'o'nun bonservisi alınacak. Kamerunlu forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Sezon sonunda Vincent Aboubakar'la yollar ayrılacak. Mario Gomez'le anlaşma zemini aranacak. Sezona Eto'o-Cenk ve Gomez'le başlanacak. Devre arasında 35 yaşındaki oyuncu, Çin kulüplerine yüksek bonservis bedeline satılacak. Beşiktaş da yoluna Mario Gomez-Cenk Tosun ikilisiyle devam edecek.

FREI KİRA ÖMER TAPU

Beşiktaş yönetimi, Samuel Eto'o için Antalyaspor'a ilk resmi teklifini yaptı. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu forvet için Kerim Frei'ı sezon sonuna kadar kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu da bonservisi ile Akdeniz ekibine önerdi. Bu teklife henüz yanıt vermeyen Antalyaspor'un Kerim Frei'ın da tapusunu istediği öğrenildi. Ama Kartal, buna soğuk bakıyor.

Çalımbay: Eto'o isterse, gidebilir

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o transferiyle ilgili NTV Spor'a konuştu. Tecrübeli hoca, "Samuel Eto'o ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz. Ama kendisi gitmek ister ve kulüpler anlaşırsa, transfer olabilir. Kerim Frei'yı istedik ama henüz kesin bir cevap almadık. Ömer ve Necip için de teklif yaptık" dedi.