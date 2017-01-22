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Eto'o bitti demeden bitmez !

ETO'O BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ !

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Osmanlıspor evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Antalyaspor, Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Başkent temsilcisini öne geçiren gol 45.dakikada Pierre Webo'dan geldi. Maçtan kopmayan Antalyaspor 89'da Mbilla ile beraberliği sağladı, 90+2'te sahneye çıkan Eto'o galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 28'e çıkarıp 5.sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 27 puanda kaldı.

Stat: Osmanlı 
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Aykut Demir, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Maher, Umar, Webo (Dk. 78 Bifouma) 
Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım (Dk. 77 Serdar Özkan), Charles (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Danilo (Dk.63 Motta), Mbilla, Deniz Kadah, Eto'o 
Goller: Dk. 45 Webo (Osmanlıspor), Dk. 89 Mbilla, Dk. 90+1 Eto'o (Antalyaspor) 
Sarı kartlar: Dk. 51 Mehmet Güven, Dk. 70 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 67 Zeki Yıldırım, Dk. 87 Salih Dursun, Dk. 90+2 Deniz Kadah (Antalyaspor)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

45. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Mehmet Güven'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Webo, hafif sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu Fornezzi'nin yanından Antalyaspor fileleriyle buluşturdu: 1-0 

89. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1 

90+1. dakika konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2 

Hürriyet
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