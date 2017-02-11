Eskişehirspor sahasında dağıldı ! Tam 6 gol...

TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Alpay Özalan'ın çalıştırdığı Eskişehirspor ile Sait Karafırtınalar'ın takımı Manisaspor karşılaştı. Manisaspor, Eskişehirspor'u 5-1 yendi.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manisaspor 5-1'lik skorla kazandı.

Manisaspor'un gollerini 38. dakikada Ufuk Budak, 53 ve 74'te İsmail Haktan Odabaşı, 72. dakikada Bahattin Köse, 76'da Billal Sebaihi kaydetti. Eskişehirspor'un tek golünü 84. dakikada Erkan Zengin attı.

Alınan bu sonucun ardından Eskişehirspor 35 puanda kalarak liderliği Denizlispor'u 3-1 yenen Yeni Malatyaspor'a kaptırdı.

Manisaspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve puanını 20 yaptı, küme düşme hattından uzaklaştı. Geçen hafta Ümraniyespor'u evinde 5-2 ile geçen Manisaspor deplasmanda da gol yağmuruna devam etti.

Ligin bir sonraki haftasında Eskişehirspor deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. Manisaspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.