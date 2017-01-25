Eskişehirspor fırtınası devam ediyor

Süper Lig'e yükselme yarışında TFF 1. Lig'de geçen hafta liderliği ele geçiren Eskişehirspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-2 yenerek zirvenin el değiştirmesine izin vermedi. Bir başka zirve takipçisi Yeni Malatya ise evinde ligde zor günler geçiren Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek “Bu yarışta ben de varım” dedi. Ligin üst sıraları için haftanın en önemli maçlarından birinde Sivas, sahasında Bolu'yu 3- 1 devirerek lideri takibini sürdürdü. Geçen hafta Denizli'ye farklı kaybeden Göztepe'de ise kötü gidişat sürüyor. Ege ekibi, evinde Büyükşehir Gaziantep ile 2-2 berabere kalarak zirvenin 2 puan gerisine düştü. Altınordu'yu tek golle geçen Giresunspor ise play-off hattına yükselme başarısı gösterdi. Şanlıurfa'yı sahasında 1-0 deviren Ümraniye, maç eksiğine rağmen çıkışını sürdürdü ve play-off hattının 1 puan gerisinde yer alıyor.

ESKİŞEHİRSPOR ATEŞLE OYNUYOR

Eskişehir, 3 puanı silinmiş olmasına rağmen Süper Lig'e dönmek adına engelleri tek tek aşıyor. Bu hafta zorlu bir rakip olan Balıkesir'i 3-2 yenmeyi başardı. Ancak şuna dikkat çekmek isterim ki Es Es, Balıkesir maçında sadece 60. dakikaya kadar lider gibi oynadı. Bu dakikadan sonra anlamsız bir şekilde işi rahata bağladı ve yarım saat içinde kalesinde 2 gol gördü. Tam rüyadan uyanma vakti geldiğinde ise hakemin bitiş düdüğü Eskişehir'e yetişti. Yeni Malatya ise evinde galip gelememe sıkıntısını Mersin'i yenerek aştı ve zirve takibini sürdürdü.

BOLU’NUN DÜŞÜŞÜ

Son haftaların çıkışta olan takımı Şanlıurfa'yı yıkan Ümraniye, play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Sivas ise haftanın zor maçında, iyi bir oyunla Bolu'yu rahat geçti ve Süper Lig iddiasını sürdürdü. Bolu hâlâ çok basit goller yemeye devam ediyor. Maçlarını ya bol golle kazanıyor ya da çok gol yiyerek kaybediyor. Göztepe ise aldığı kötü sonuçlarla şaşırtmaya devam ediyor. Evinde, seyircisi önünde önemli iki puan yitirerek haftayı kapattı. B. Gaziantep ise yenilenen kadrosuyla hanesine önemli bir puan yazdırarak gelecekte iyi işler yapacağını gösterdi.