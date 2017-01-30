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Eskişehirspor 85’te yıkıldı !

ESKİŞEHİRSPOR 85’TE YIKILDI !

Eskişehirspor, Şanlıurfaspor deplasmanında 2 puan bıraktı.

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TFF 1. Lig’in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor’u ağırladı.

Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Es-Es 35 puanla liderliğini sürdürürken, ev sahibi takım 22 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.

AMK Gazetesi
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