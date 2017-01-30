Eskişehirspor 85’te yıkıldı !

TFF 1. Lig’in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor’u ağırladı.
Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Es-Es 35 puanla liderliğini sürdürürken, ev sahibi takım 22 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.
Eskişehirspor, Şanlıurfaspor deplasmanında 2 puan bıraktı.
TFF 1. Lig’in 19. haftasının son maçında Şanlıurfaspor, evinde ligin lideri Eskişehirspor’u ağırladı.
Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Es-Es 35 puanla liderliğini sürdürürken, ev sahibi takım 22 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.