Eski futbolcular için flaş karar !

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan eski futbolcular Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz ilk kez hakim karşısına çıktı. İki futbolcu için 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ terör örgütünün “futbol” yapılanmasına yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor. İlk kez hakim karşısına çıkan eski futbolcular hakkında, “silahı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ARİF ERDEM FİRARİ

Başlatılan soruşturma kapsamında eski futbolcu İsmail Demiriz tutuklanmış, Uğur Tütüneker ise adli kontrol talebi ile serbest bırakılmıştı. Demiriz ve Tütüneker hakim karşısına çıktı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem hakkında ise soruşturma aşamasında bulunamadığı için yakalama kararı çıkarılmıştı.

HER FUTBOLCU GİBİ BENİM DE KÖTÜ BİR HAYATIM VARDI

Duruşmada ilk olarak savunma yapan tutuklu sanık İsmail Demiriz 1990 yılında Galatasaray Kulübü’nde futbol oynamaya başladığını söyledi. "Her futbolcu gibi benim de kötü ve düzensiz hayatım vardı" diyen Demiriz, "Müslüman bir insan olarak dini öğrenmek istiyordum. Bu amaçla dini yayınlar okumaya başladım. 1997-1998 yılları arasında dini sohbetlere katılmaya başladım" dedi.

GÜLEN İLE 1991 YILINDA TANIŞTIM

1991 yılında Fetullah Gülen ile tanıştığını söyleyen Demiriz, sonrasında da dini hareket olarak düşündüğü sohbetlere devam ettiğini söyledi. Katıldığı sohbetlerde 'sorumluluk' düzeyinde bir görevi olmadığını söyleyen Demiriz, "Yapının gayrimeşru amacından haberim olmadı. Ben bu hareketin devletin içerisinde gizli olarak karşılaştığından habersizdim" dedi.

17-25 ARALIK'TAN SONRA İRTİBATIMI KESTİM

Cemaatle gönül bağının 2013 yılına kadar devam ettiğini söyleyen Demiriz, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yapıyla irtibatını kestiğini söyledi.

Futbolcu olduğu için futbol camiasından insanların çevresinde olduğunu söyleyen Demiriz, "Dolayısıyla zaman zaman futbolcu arkadaşlarla da sohbetlere katıldığımız oluyordu" dedi.

GÜLEN’DEN HEDİYE GÖMLEK

Demiriz mahkeme başkanının sorusu üzerine evinde bulunan 1 dolarların da hatıra olarak saklanan paralar olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının evdeki aramalar sırasında bulunan gömleği sorması üzerine ise Demiriz, "2013 yılında Fethullah Gülen'e yaptığımız ziyaret sırasında gelen herkese hediye veriliyordu. Bana da o zaman vermişti" dedi. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Bank Asya’ya kesinlikle para yatırmadığını söyleyen Demiriz, ByLock ve benzeri özel bir yazılım programı da kullanmadığını söyledi.

'OKAN BURUK İLE BİR KEZ SOHBETTE KARŞILAŞTIM'

Soru üzerine futbolcu Okan Buruk ile sohbete gitmediğini ancak bir sohbette Buruk ile karşılaştığını söyledi. Mahkeme Başkanı’nın, “Herhangi bir para yardımında bulundunuz mu?” sorusuna, Demiriz, “Hayır. Bulunmadım” şeklinde cevap verince, mahkeme başkanı, “Parası olan insanları pek es geçmezler. Şaşırdım yani” dedi. Demiriz ise, “Bunu onlara sorun” dedi.

TÜTÜNEKER: “GÜLEN İLE 1998 YILINDA TANIŞTIM”

İsmail Demiriz’in ardından tutuksuz sanık Uğur Tütüneker savunmasını yaptı. Tütüneker savunmasında, 1985-1995 yılları arasında Galatasaray’da futbol oynadığını söyledi. 1993 yılında Fetullah Gülen cemaati ile tanıştığını söyleyen Tütüneker, “1998 yılına kadar zaman zaman sohbetlere katılıyordum. 98 yılında antrenörlüğe başlayınca cemaat ile bağım tamamen koptu. Cemaate gidip gelme amacım da dini öğrenmekti” dedi.

Cemaatin gayriresmi amaçlarını ya da faaliyetlerini bilmediğini söyleyen Tütüneker, “İsmimin bu soruşturmalarda geçtiğini duyunca İsviçre’de antrenörlük yaptığım takımdan ayrılarak hemen Türkiye’ye döndüm” dedi.

İSMAİL DEMİRİZ'E FUTBOLCU TAHLİYE



Alınan beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu sanık İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verilmesini talep etti. Talebin ardından kısa bir ara veren mahkeme aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanık İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verdi.



Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verildi.