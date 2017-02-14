Eski futbolcular hakim karşısında

FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik, eski futbolcular tutuklu sanık İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan eski futbolcular Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz ilk kez hakim karşısına çıktı. İki futbolcu için 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hürriyet'in haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ terör örgütünün “futbol” yapılanmasına yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor. İlk kez hakim karşısına çıkan eski futbolcular hakkında, “silahı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ARİF ERDEM FİRARİ

Başlatılan soruşturma kapsamında eski futbolcu İsmail Demiriz tutuklanmış, Uğur Tütüneker ise adli kontrol talebi ile serbest bırakılmıştı. Demiriz ve Tütüneker hakim karşısına çıktı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem hakkında ise soruşturma aşamasında bulunamadığı için yakalama kararı çıkarılmıştı.