Ertem Şener'in tahmini taraftarların diline düştü

Beşiktaş’tan 5 yıl sonra ayrılarak Trabzonspor’a imza atan Olcay Şahan’ın transferi futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı.

Öyle ki, birçok spor yorumcusu birkaç gün önce yaptıkları tahminlerde Olcay’ın kesinlikle Beşiktaş’tan ayrılmayacağını ifade etti. Bu isimlerden Ertem Şener ise 2 gün önce yaptığı “Olcay Şahan Trabzonspor’la anlaştı diyenler var. Lakin Olcay Trabzonspor’la anlaşmayacak. Bonservisine 1.5 milyon, kendisine de yıllık 2 milyon Euro teklif edilmiş. Kendisine teklif edilen para 3 milyon Euro da Olcay gitmeyecek” açıklaması sosyal medyada günün konusu oldu.

Ünlü spor spikeri ve yorumcu Ertem Şener bu sözlerinden 2 gün sonra Olcay Şahan, 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’la sözleşme imzalayınca sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Şener’in, “Olcay Trabzonspor’a gitmeyecek’ sözlerinin yer aldığı bu videoyu paylaşıp espri dolu mesajlar yazdı.

İşte sosyal medyada Ertem Şener’e yöneltilen esprili mesajlar:

@FurkanAkinBJK

Duyum alemde 2 kişiye güveneceksin Murat Özen ve Ertem Şener, biri gelecek diyorsa gelir diğeri gelmeyecek diyorsa yine gelir

‏@UgurDeeps

SEN YAZDIYSAN MEHMET EKİCİ KESİN GELİYOR

@ricardo_bjk

4 tahminde kaç tutar bence 1 kesin var oda ekici feneree gitmeyecek değil gidemeyecek

@mhmtspl1903

Ertem yine tutturmuş

@furkanguvn

Sen dedin ya hepsi yalan olur

@__maestro8

abi yine 12 den vurdun

@1903Anarsal

atma erto din kardeşiyiz:)))

@444_944

gerçekten merak ediyorum çok iddialı söylüyorsnuz ve gerçekleşmiyor sonra hiç bi şey olmamş gibi devam, bize hiç saygnız yok mu?

‏@gzmozknli

yine tam tersi oldu ve Olcay Trabzon’a gitti Ertem Bey o kadar yazmayın dedik oldu mu şimdi.

@EhLikeyF1903__

kalk bir yüzünü yıka adamlar kapa bildirdi

‏@NecdetALGAN

hahahahhahaha eee baska ne olcakmis