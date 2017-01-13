Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması !

Bursaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlar baya stresli ve kaygılıydı. Böyle bir dönem geçiriyoruz. Gelen oyuncularla birlikte takımı daha iyi duruma getirmek kolay değil. Camianın beklentileri yüksek. Bunu yapmak için öncelikle taraftarlarımıza ve camiamıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Oyuncularımı kazanma hırsı ve karakterlerinden dolayı ayrıca kutluyorum." diye konuştu.

MEHMET EKİCİ KADRO DIŞI

Mehmet Ekici'nin son durumu hakkında değerlendirmede bulunan Yanal, "Şuanda bizim oyuncumuz ama eylem ve söylemde bizim içimizde olma dileği yoksa, bizimle olmayacak. Biz içimizde olmak için bir araya gelen oyuncularla devam edeceğiz. Eğer olmak istemiyorsa problem yok." diyerek ayrılık sinyali verdi.

"HERKES SOLUKLANSIN"

"10 kişi kaldığımız maçta aldığımız bu galibiyet değerliydi" diyen Yanal, "Takım savunmasını iyi yapıp, rakibi bizim tehlikeli bölgesine sokmamak kolay değil. Bursaspor'da yaratıcı oyuncular var çünkü. Oyuncularımız iyi durdu ve yakaladığımız pozisyonlar vardı. Tek pozisyon verdik. Tabi bu böyle olmayacak. Biz topla daha fazla oynayan takımız. Lütfen herkes Trabzonspor için takım olma sürecini biraz daha soluk alarak izlesin. Buna ihtiyacımız var. " ifadelerini kullandı.

"HAKEM HATALIYSA DA PROBLEM YOK"

Kırmızı kart pozisyonuna değinen Yanal, "N'Doye çok nazik ve kibar bir oyuncu. Bilinçli olarak topu kazanmak için yapacak bir oyuncu değiliz. Hakemin takdiri sonuçta. Bizde de oluyor, rakipte de. İnşallah doğru karar vermiştir hakem ama hatalıysa da problem yok." dedi.