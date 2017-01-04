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Ersun Yanal’a sürpriz transfer önerisi

ERSUN YANAL’A SÜRPRİZ TRANSFER ÖNERİSİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve ilk takviyeleri defans hattına yapan Trabzonspor hücum bölgesine de oyuncu almak için girişimlerini devam ettiriyor. Bu çerçevede gündeme bir çok isim geliyor.

Haber61’in edindiği bilgilere göre UEFA’nın mali kriterlerine uymak için bütçeyi sarsmak istemeyen Başkan Muharrem Usta’nın, teknik direktör Ersun Yanal’a,  Anadolu ekiplerinde oynayan ve ligi tanıyan hücum oyuncularını kadroya katmayı önerdiği ve bu çerçevede Karabükspor’dan ayrılacak olan Abdou Razack Traore’nin ismini verdiği öğrenildi.

Ancak Yanal’ın bu öneriye sıcak bakmadığı ve yurtdışından tespit ettiği skora direk katkı sağlayacağını düşündüğü yabancı golcülerden birinin kadroya katılmasını istediği bildirildi. 

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