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Ersun Yanal'a şok suçlama

ERSUN YANAL'A ŞOK SUÇLAMA

Trabzonspor yöneticisi Gökhan Sarar'dan, Ersun Yanal'a zehir zemberek sözler: Ne şapka kaldı ne düğme !

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Trabzonspor'un yöneticisi Gökhan Saral, teknik direktör Ersun Yanal'ı bombaladı...
 
Saral şöyle konuştu: Takımın bu durumda olması taraftar gibi benim de kimyamı bozdu. Bugüne kadar destek oldum ama artık yeter. Hala biz Yanal'a sorarak mı transfer yapacağız. Ya hocalık yapsın ya da menajer oğluyla iş yapsın. Ben kulübün bir suyunu içmezken, cezaları cebimden öderken bu tarz işleri hoş göremem. Kızılcabölük maçından sonra 'Düğmeye basacağım, şapkayı önümüze koymalıyız' diyor. Ne düğmesi, ne şapkası. Şimdiye kadar neredeydi senin düğmen, şapkan. Bugün elimizi kesmezsek, yarın kolumuz gider. Biline!"
Akşam
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