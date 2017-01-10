Ersun Yanal yeni transferi açıkladı !

Trabzonspor, transferde çok hareketli günler geçiriyor.



Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı kadrosuna katan ve Rodallega için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal da bir transferi açıkladı.



Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ersun Yanal, eski oyuncuları Carl Medjani'nin Trabzonspor formasını giyeceğini söyledi.



Transfer konusunda açıklamalar yapan Ersun Yanal ''Oyuncularımın performansından memnunum. Medjani eski kulübüyle olan sorunlarını çözünce aramıza katılacak'' ifadelerini kullandı.



31 yaşındaki savunmacı Carl Medjani, geçtiğimiz gün La Liga'da forma giydiği Leganes ile yollarını ayırmıştı.