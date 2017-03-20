ANA SAYFA
Ersun Yanal nişanlandı

ERSUN YANAL NİŞANLANDI

Ersun Yanal, Bodrum'da yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray galibiyetinin ardından Bodrum'a gelerek yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlandı. Son derece sade bir törenle gerçekleşen törene basın mensupları alınmadı.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan eski CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İren Ağan ve Trabzonspor'un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mandarin Otel'de nişanlandı. Nişan törenine Mazlum Ağan, eşi Asuman Ağan, kız kardeşi Deniz Ağan ve yakınları katıldı. Son derece sade ve az sayıda katılımcının bulunduğu nişan törenine basın mensupları alınmadı.

88-016.jpg

Nişandan sonra ailenin otelde yemek yedikleri ve aralarında kutlama yaptıkları öğrenildi. Ersun Yanal'ın birkaç gün Bodrum'da kalıp tatil yapacağı, ardından da Trabzon'a döneceği öğrenildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağan, "Kızımızın mutluluğundan başka ne isteyebiliriz ki, onlar mutlu olsunlar biz de mutlu oluruz" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağan, "Kızımızın mutluluğundan başka ne isteyebiliriz ki, onlar mutlu olsunlar biz de mutlu oluruz" dedi.

99-002.jpg

ERSUN YANAL'IN NİŞANSLISI İREN AĞAN KİMDİR?

Trabzonspor'un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal ile hayatını birleştirmeye hazırlanan İren Ağan, CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızıdır. Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan İren Ağan, 29 yaşındadır.

DHA
679
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Nazifoğlu'ndan olay Tudor ve Sneijder itirafıAboubakar'a 500 bin euro ceza !Ersun Yanal nişanlandı
Başakşehir'e Karabük çelmesiFikret Orman: Çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçtiKreim Frei hayal kırıklığı yaşıyor
Advocaat Hollanda’ya gittiİşte Beşiktaş'ın yeni Oğuzhan'ı !Beşiktaşlı futbolcuların anıtları dikiliyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS