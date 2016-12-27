Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin gerisinde kaldık

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maçın esas kırılma noktasının yedikleri ikinci gol olduğunu söyledi.

Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından 27. dakikaya kadar oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Oyunun kırılma noktası penaltı ve 1-0 geriye düşmek gibi görülse de esas kırılma noktası 2. yediğimiz golden sonrasıydı. Bu golden sonra hem takımın motivasyonu hem de oyunu çevirme gücü tükendi." dedi.

Fenerbahçe'nin hücum gücü önemli bir takım olduğunu vurgulayan Yanal, şöyle devam etti:

"10 kişi kalıp 2-0 geriye düşmenin problemli olacağının kanaatindeydim. Zaman zaman olsa da direncimizi gösterdik. Sonuç olarak rakibimizin gerisinde kaldık ama Trabzon, uzun zamandan sonra ilk defa sağduyulu ve doğru bir duruş sergiledi. Ülkemizin bu sıkıntılı döneminde sağduyunun karşılığını vermişlerdir. Elbette ki takımı beğenmeyip protesto edebilirler ama bugün sağlıklı bir maç tamamladık. Bu anlamda taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Trabzonspor’un geleceği için hamleleri doğru şekilde yapmak adına zamana ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Yanal, "Kolay değil. Çünkü çok meşakkatli ve problemli bir yolcuktan geliyoruz. Bugün belki 10 kişi olmayıp 11'e 11 tamamlasak oyunun şekli ve maçın sonucu böyle olmayabilirdi. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbolu konuşmaya ihtiyacımız var"

Hakemleri konuşmanın, ortamı germekten başka bir işe yaramayacağını vurgulayan Yanal, şunları söyledi:

"Penaltıydı, değildi, faul yapıldı gibi ortaya çıkarılacak çok şey var. Bunları konuşmaktan çok bizim de kendimizi sorgulamamız gereken taraf var. Futbolun içerisinde kalıp biraz daha futbolu konuşursak doğru yapmış oluruz. Futbolu konuşmaya ihtiyacımız var. Nerede ne yapmalıyız onu konuşup onun doğru hamlelerini yapmalıyız. Trabzonspor’un sıradan hamlelerle zirve yarışında olamayacağı çok açık ve net. Sezon başından bu yana bunun güçlüklerini galipken de mağlupken de anlatmaya çalıştık. Transfer dönemine başladık. Alacağımız oyuncular hem mali hem de performans anlamında Trabzonspor’un hedeflerine uygun olmalı."

Yanal, Antalyasporlu oyuncu Eto'o ve diğer transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevaplayarak, "Transferde birçok isim konuşuluyor. Trabzonspor hem ekonomik olarak hem de geleceği için doğru oyuncular almalı. Bir an önce takım kurulabilmesi için doğru hamlelere ihtiyacımız var. İsim tartışmak istemiyorum. Şu anda biten hiçbir oyuncu transferi olduğunu söyleyemem." şeklinde konuştu.

Video hakem uygulamasıyla ilgili görüşleri sorulan Yanal, şunları kaydetti:

"Video uygulamasına, oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. Saha içinde rakip görüp saha içinde mücadele etmeliyiz. Saha dışında kural dışı mücadeleden vazgeçmeliyiz. Bu bir oyun ve eğlence. Bunu kabul edip daha da geliştirmeliyiz. Müşteri profilini değiştirmeliyiz. Eşiniz, çocuklarınızla buraya gelir misiniz? Bunu yapmalıyız. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum."